Почти две тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границах Беларуси с ЕС

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Более 1800 грузовых и легковых автомобилей скопились в очередях на границах Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные белорусского пограничного комитета.

В субботу, по данным на 10:00, самая большая очередь из фур фиксируется на белорусско-литовской границе, где в двух действующих пунктах пропуска находится 1130 машин. Из них в пункте пропуска «Каменный Лог» сейчас стоит 620 фур и 510 в пункте «Бенякони».