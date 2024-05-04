Почти две тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границах Беларуси с ЕС

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Более 1800 грузовых и легковых автомобилей скопились в очередях на границах Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные белорусского пограничного комитета.
На границе Беларуси и Латвии также отмечается очередь в 555 большегрузов, все они пытаются попасть в Евросоюз через погранпереход «Григоровщина».
На белорусско-польской границе в настоящее время не фиксируются скопления из фур.
Ситуация с легковушками
Что касается очередей из легкового транспорта, то в настоящий момент они образовались только в двух пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой и Польшей.
В частности, в пункте пропуска «Бенякони» на литовском направлении сейчас находится 10 машин. В погранпереходе «Брест» на белорусско-польской границе легковушек в разы больше — 120.
На границе Беларуси с Латвией скоплений легковых авто не наблюдается.
Закрытие КПП на белорусско-литовской границе
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).
Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска.
Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Два пункта пропуска на белорусско-литовской границе — «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») — прекратили работать в августе 2023 года.