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Почти две тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границах Беларуси с ЕС

Очереди из фур фиксируются почти по всем направлениям, но при этом скопления легковых автомобилей совсем незначительны.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Более 1800 грузовых и легковых автомобилей скопились в очередях на границах Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные белорусского пограничного комитета.

В субботу, по данным на 10:00, самая большая очередь из фур фиксируется на белорусско-литовской границе, где в двух действующих пунктах пропуска находится 1130 машин. Из них в пункте пропуска «Каменный Лог» сейчас стоит 620 фур и 510 в пункте «Бенякони».

На границе Беларуси и Латвии также отмечается очередь в 555 большегрузов, все они пытаются попасть в Евросоюз через погранпереход «Григоровщина».

На белорусско-польской границе в настоящее время не фиксируются скопления из фур.

Ситуация с легковушками

Что касается очередей из легкового транспорта, то в настоящий момент они образовались только в двух пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой и Польшей.

В частности, в пункте пропуска «Бенякони» на литовском направлении сейчас находится 10 машин. В погранпереходе «Брест» на белорусско-польской границе легковушек в разы больше — 120.

На границе Беларуси с Латвией скоплений легковых авто не наблюдается.

Закрытие КПП на белорусско-литовской границе

Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).

Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).

В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска.

Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.

Два пункта пропуска на белорусско-литовской границе — «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») — прекратили работать в августе 2023 года.

ЕС