Поднимется ли уровень Каспийского моря в Казахстане

«На 3 мая уровень Каспийского моря в его северо-восточной части по данным морской станции Пешной находится около отметки минус 27,87 м, в восточной части по данным постов Форт-Шевченко, Актау, остров Кулалы — около отметки минус 29,16 м», — сообщила пресс-секретарь ведомства Алина Исмагулова.
Повышение уровня моря на морской станции Пешной связано с периодом половодья на реке Жайык и данный процесс ежегодно повторяется с различной интенсивностью в апреле-мае.
Уровень р. Жайык в г. Атырау на 3 мая составляет 471 см. Согласно составленному прогнозу РГП «Казгидромет» на