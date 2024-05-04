Поднимется ли уровень Каспийского моря в Казахстане

Уровень р. Жайык в г. Атырау на 3 мая составляет 471 см. Согласно составленному прогнозу РГП «Казгидромет» на 2—7 мая средний уровень моря в Северном Каспии ожидается около отметки минус 28,5 м, с колебаниями от минус 27,7 м до минус 29,3 м. Сгонно-нагонные явления не ожидаются, колебания уровня моря не будет превышать 15 см.