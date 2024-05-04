Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поднимется ли уровень Каспийского моря в Казахстане

Актау. 4 мая. КазТАГ — О состоянии уровня Каспийского моря в его казахстанской части сообщили в пресс-службе «Казгидромет».

«На 3 мая уровень Каспийского моря в его северо-восточной части по данным морской станции Пешной находится около отметки минус 27,87 м, в восточной части по данным постов Форт-Шевченко, Актау, остров Кулалы — около отметки минус 29,16 м», — сообщила пресс-секретарь ведомства Алина Исмагулова.

Повышение уровня моря на морской станции Пешной связано с периодом половодья на реке Жайык и данный процесс ежегодно повторяется с различной интенсивностью в апреле-мае.

Уровень р. Жайык в г. Атырау на 3 мая составляет 471 см. Согласно составленному прогнозу РГП «Казгидромет» на 2—7 мая средний уровень моря в Северном Каспии ожидается около отметки минус 28,5 м, с колебаниями от минус 27,7 м до минус 29,3 м. Сгонно-нагонные явления не ожидаются, колебания уровня моря не будет превышать 15 см.