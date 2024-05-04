Где в Минске можно пожарить шашлыки и не получить штраф

Среди них:
- Пляж Комсомольского озера. Здесь есть беседки и места с мангалами.
- В Чижовке за зоопарком по улице Уборевича. Здесь есть площадки для отдыха со столами и навесами и места для установки мангалов.
- Лесопарк Медвежино. Здесь есть беседки и места для приготовления блюд на открытом огне.
- Лесопарковая зона в Степянке. Рядом с улицей Карвата есть беседки, где можно провести время на лоне природы. Маршрут такой: от ОП «Дражня» идти по ходу транспорта, свернуть налево, а затем направо.
- В парке «Тиволи» (улицы Матусевича и Петра Глебки). Сюда можно прийти со своим мангалом. Кострищ и площадок для приготовления блюд на огне нет.
- В Лошицком парке. Здесь есть площадки, где можно готовить на огне, но мангал нужно брать с собой.
За незаконное разведение костра, используя мангал, может грозить штраф в 12 базовых (480 рублей). Базовая величина сейчас 40 рублей.
Если человек отдохнет на природе и не уберет за собой мусор, может быть штраф от 5 до 50 базовых (от 200 до 2 тыс. рублей). А за незаконную вырубку растений для костра — до 30 базовых (1,2 тыс. рублей).