Митрополит Владимир обратился к верующим в канун Пасхи

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Праздник Воскресения Христова наполняет души верующих светом и любовью, об этом в своем традиционном пасхальном обращении к православным Молдовы напомнил митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.
Он отметил важность Пасхи для православных христиан как праздника, несущего радость.
«Мы наполняемся миром и светом, любовью и примирением, потому что Христос, принесший мир своим ученикам, наполняет и наши сердца благодатью и святостью».
В своем поздравительном послании он обратился не только к тем, кто встречает Пасху в Молдове, но и к тем, кто находится в праздничные дни за ее пределами.
«Наше пастырское напутствие всем сыновьям и дочерям святой православной церкви Молдовы, тем, кто дома, и тем, кто уехал далеко за пределы страны, звучит так: “Радуйтесь всегда в Господе, братия мои, и еще говорю: радуйтесь!” (Филиппийцам 4, 4). Светлых пасхальных праздников, проведенных в кругу семьи и с ближними, в мире и прощении, в тишине и святой любви!».
В пятницу, 3 мая, митрополит Владимир встретился с президентом Молдовы Майей Санду. На встрече была подчеркнута важность христианского единства. Глава государства призвала митрополита «внести вклад в поддержание мира в нашей стране и во всем мире».
В 20.00 по кишиневскому времени в молдавскую столицу из Иерусалима прибудет частица Благодатного огня. В 23.30 в кафедральном Христорождественском соборе в Кишиневе начнется пасхальная служба.