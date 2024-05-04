Митрополит Владимир обратился к верующим в канун Пасхи

«Наше пастырское напутствие всем сыновьям и дочерям святой православной церкви Молдовы, тем, кто дома, и тем, кто уехал далеко за пределы страны, звучит так: “Радуйтесь всегда в Господе, братия мои, и еще говорю: радуйтесь!” (Филиппийцам 4, 4). Светлых пасхальных праздников, проведенных в кругу семьи и с ближними, в мире и прощении, в тишине и святой любви!».