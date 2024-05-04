В Беларуси утвердили форму расследования несчастных случаев на работе

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Инструкция устанавливает форму такого требования, которая в Беларуси утверждается впервые.
Требование должно быть составлено в двух экземплярах. Первый под роспись вручат страхователю или уполномоченному им должностному лицу. А второй экземпляр требования будет храниться у госинспектора труда Департамента госинспекции труда Минтруда и соцзащиты, который проводил спецрасследование.
Постановление вступило в силу со 2 мая.
Форму для расследования несчастных случаев на производстве регламентирует соответствующее постановлением Минтруда, которое утвердило инструкцию о порядке вынесения требования об устранении нарушений законодательства, выявленных по результатам спецрасследования несчастного случая на производстве.