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В Беларуси утвердили форму расследования несчастных случаев на работе

В Беларуси утверждена форма для расследования несчастных случаев на производстве.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Инструкция устанавливает форму такого требования, которая в Беларуси утверждается впервые.

Требование должно быть составлено в двух экземплярах. Первый под роспись вручат страхователю или уполномоченному им должностному лицу. А второй экземпляр требования будет храниться у госинспектора труда Департамента госинспекции труда Минтруда и соцзащиты, который проводил спецрасследование.

Постановление вступило в силу со 2 мая.

Форму для расследования несчастных случаев на производстве регламентирует соответствующее постановлением Минтруда, которое утвердило инструкцию о порядке вынесения требования об устранении нарушений законодательства, выявленных по результатам спецрасследования несчастного случая на производстве.

несчастный случай