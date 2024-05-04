В Беларуси утвердили форму расследования несчастных случаев на работе

Требование должно быть составлено в двух экземплярах. Первый под роспись вручат страхователю или уполномоченному им должностному лицу. А второй экземпляр требования будет храниться у госинспектора труда Департамента госинспекции труда Минтруда и соцзащиты, который проводил спецрасследование.