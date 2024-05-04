Несовершеннолетние могут путешествовать с одним из родителей без согласия другого

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. В Пограничной полиции Молдовы озвучили правила для родителей и сопровождающих лиц, запланировавших поездки с детьми.
Так, дети в возрасте до 18 лет, имеющие персональные паспорта, могут путешествовать в сопровождении одного из законных представителей (родителей) без согласия другого.
«Нотариальное согласие обоих законных представителей необходимо только в случае санкционированной эмиграции, с внесением соответствующих записей в паспорт».
Если запланирована поездка за границу несовершеннолетних со спутниками, которых уполномочили родители, необходимо заявление законного представителя, подпись которого нотариально заверена. В декларации указывается цель поездки, ее продолжительность и страна назначения. Спутник несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего. При отсутствии законных представителей внутри организованной группы ответственность несут руководители групп, указанные в доверенности, напоминает Погранполиция.
Законными представителями считаются и опекуны. При пересечении государственной границы Пограничная полиция попросит предъявить оригинал документа об опеке.
«При удостоверении в нотариальной конторе сопроводительной доверенности необходимо убедиться, что именно данное лицо явится вместе с несовершеннолетним, с заявлением, а также с его и личными проездными документами будет пересекать границу в указанную дату».
Помимо опеки и попечительства, возможны случаи появления несовершеннолетних с сопровождающими лицами в пунктах пропуска через государственную границу, на основании Положения об установлении опеки, при которых пересечение государственной границы не может быть разрешено, подчеркивается в релизе. Согласно законодательству, родители имеют право частично делегировать свои права и обязанности по воспитанию, уходу и обучению ребенка опекуну, подав заявление в местный орган опеки и попечительства. В этом случае родители остаются законными представителями ребенка, а опекун выполняет обязанности законного опекуна ребенка в соответствии с законодательством.
Несовершеннолетние (учащиеся и студенты), достигшие 14 лет и обучающиеся в учебных заведениях других государств, при выезде и въезде в Республику Молдова предъявляют регистрационный документ в соответствующем учебном заведении и декларацию, выданную одним из родителей, заверенную нотариусом или иными лицами, уполномоченными законом на такую функцию, которая содержит его согласие на выезд и въезд несовершеннолетнего в Республику Молдова с указанием страны назначения, цели поездки, срока пребывания несовершеннолетнего в страны назначения, а в случае иных законных представителей — их согласие, выраженное решением территориального органа опеки. Декларация действительна в течение одного года обучения.