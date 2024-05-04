Несовершеннолетние могут путешествовать с одним из родителей без согласия другого

Несовершеннолетние (учащиеся и студенты), достигшие 14 лет и обучающиеся в учебных заведениях других государств, при выезде и въезде в Республику Молдова предъявляют регистрационный документ в соответствующем учебном заведении и декларацию, выданную одним из родителей, заверенную нотариусом или иными лицами, уполномоченными законом на такую ​​функцию, которая содержит его согласие на выезд и въезд несовершеннолетнего в Республику Молдова с указанием страны назначения, цели поездки, срока пребывания несовершеннолетнего в страны назначения, а в случае иных законных представителей — их согласие, выраженное решением территориального органа опеки. Декларация действительна в течение одного года обучения.