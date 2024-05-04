В центре Волгограда на майские праздники организуют пешеходные зоны

Кроме того, с 27 апреля по 11 мая автобусы, конечной остановкой которых является ж/д вокзал, будут следовать через улицы Порт-Саида и Коммунистическую. Автобусы, маршрут которых лежит через ул. Краснознаменскую, продолжат курсировать в обычном режиме. Их движение будет приостановлено на время прохождения военной техники, репетиции и самого пара Победы.