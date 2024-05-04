В центре Волгограда на майские праздники организуют пешеходные зоны

Так, в Центральном районе Волгограда 4 мая с 7 утра и до 21 часа проезд, остановка и стоянка автомобилей ограничены на прилегающих к площади Павших Борцов участках улично-дорожной сети.
Кроме того, с 27 апреля по 11 мая автобусы, конечной остановкой которых является ж/д вокзал, будут следовать через улицы Порт-Саида и Коммунистическую. Автобусы, маршрут которых лежит через ул. Краснознаменскую, продолжат курсировать в обычном режиме. Их движение будет приостановлено на время прохождения военной техники, репетиции и самого пара Победы.
Помимо того, с 22.00 8 мая по 24.00 9 мая пешеходными станут участки улиц Чуйкова (от ул. Комсомольской до ул. Краснознаменской), Ленина (от верхней террасы Центральной набережной до ул. Советской) и дорога, ведущая от ул. Рокоссовского до Волгоградского телецентра.
С 7.00 до 24.00 9 мая проезд для автомобилей будет закрыт по ул. Советской от ул. Комсомольской до ул. Краснознаменской. А с 21.00 до 22.00 этого же дня пешеходным станет участок Нулевой Продольной магистрали в границах улиц 7-й Гвардейской и Комсомольской.
С 08.00 до 22.00 8 мая нельзя будет припарковать машину или сделать остановку у амфитеатра на нижней террасе Центральной набережной.