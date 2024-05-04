На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Ночью и утром 5 и 6 мая в северной половине и предгорных районах края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3 градусов.
«В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой», — сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.
Кроме того, в МЧС Краснодарского края заявили о возможности сильного дождя и ветра. Порывы местами могут достигать 20−22 метров в секунду.