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На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

На Кубани ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение из-за возможных заморозков до минус трех градусов в предгорных районах края. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Сейчас в Ричмонде: +15° 3 м/с 88% 763 мм рт. ст. +17°

Ночью и утром 5 и 6 мая в северной половине и предгорных районах края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3 градусов.

«В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой», — сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

Кроме того, в МЧС Краснодарского края заявили о возможности сильного дождя и ветра. Порывы местами могут достигать 20−22 метров в секунду.