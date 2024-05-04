Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В страстную субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, он будет доставлен в православные храмы по всему миру.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Чудо схождения Благодатного огня свершилось в храме Гроба Господня в Иерусалиме, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прямую трансляцию, которую ведут три российских телеканала: НТВ, Первый канал и «Россия 1».

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Молдову святыня прибудет около 20.00 по кишиневскому времени.

праздники
религии