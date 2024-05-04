Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Чудо схождения Благодатного огня свершилось в храме Гроба Господня в Иерусалиме, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прямую трансляцию, которую ведут три российских телеканала: НТВ, Первый канал и «Россия 1».
Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Молдову святыня прибудет около 20.00 по кишиневскому времени.