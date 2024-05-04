Снегопад под Челябинском ограничил видимость на федеральной трассе

Сегодня, 4 мая, в соответствии с прогнозом синоптиков в Челябинск пришел снегопад. Из-за зимних осадков ухудшилась видимость на выезде из города в сторону Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.