Снегопад под Челябинском ограничил видимость на федеральной трассе

Сегодня, 4 мая, в соответствии с прогнозом синоптиков в Челябинск пришел снегопад. Из-за зимних осадков ухудшилась видимость на выезде из города в сторону Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.
По данным ГИБДД, видимость ограничена на 29-м километре трассы «Иртыш» между Челябинском и Миасским.
О начавшемся снегопаде сообщают из разных районов Челябинска, особенно из Металлургического и Тракторозаводского районов. В ЕДДС призвали горожан воздержаться от поездок на летних шинах.
Гидрометеоцентр прогнозирует, что в столичном мегаполисе снег будет небольшим, в отличие от других территорий, где ожидаются настоящие метели и гололедица.
Напомним, что минувшей ночью снег выпал в горнозаводской зоне Челябинской области. В ЗАТО Трехгорный из-за резкого похолодания даже передумали отключать центральное отопление и продлили сезон горячих батарей еще на неделю.