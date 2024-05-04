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Снегопад под Челябинском ограничил видимость на федеральной трассе

Горожан призвали отказаться от поездок на летних шинах.

Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 94% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области

Сегодня, 4 мая, в соответствии с прогнозом синоптиков в Челябинск пришел снегопад. Из-за зимних осадков ухудшилась видимость на выезде из города в сторону Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, видимость ограничена на 29-м километре трассы «Иртыш» между Челябинском и Миасским.

О начавшемся снегопаде сообщают из разных районов Челябинска, особенно из Металлургического и Тракторозаводского районов. В ЕДДС призвали горожан воздержаться от поездок на летних шинах.

Гидрометеоцентр прогнозирует, что в столичном мегаполисе снег будет небольшим, в отличие от других территорий, где ожидаются настоящие метели и гололедица.

Напомним, что минувшей ночью снег выпал в горнозаводской зоне Челябинской области. В ЗАТО Трехгорный из-за резкого похолодания даже передумали отключать центральное отопление и продлили сезон горячих батарей еще на неделю.