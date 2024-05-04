День Победы в Воронеже 9 мая 2024: программа праздника, расписание мероприятий

9 мая в Воронеже праздник пройдет в усеченном формате. Из соображений безопасности власти отменили салют, военный парад пока под вопросом (но репетиция его была). В акции «Бессмертный полк» воронежцы примут участие онлайн. 8 и 9 мая возложат венки к воинским захоронениям, возле братских могил, памятников и мемориалов будут нести Почетный караул воспитанники военно-патриотических объединений. А в храмах пройдут богослужения.
«Комсомолка» публикует расписание событий, которые воронежцы смогут посетить в День Победы.
ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА.
10.00 парад войск Воронежского гарнизона (решение о его проведении примут в ближайшее время).
ПЛОЩАДКА У АГРОПРОМА.
11.00 Выездная уличная выставка оружия и формы одежды «Память святую храним…».
СКВЕР ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ (ул. Никитинская, 1).
11.00 праздничная концертная программа, посвященная Дню Победы.
МУЗЕЙ «АРСЕНАЛ» (ул. Степана Разина, 43).
12.00 концерт вокального ансамбля ветеранов войны и труда «Фронтовичка».
ТЮЗ.
12.30 — на открытой площадке перед зданием ТЮЗа пройдет концерт «Была весна, был май…» — артисты исполнят стихи и песни военных лет. Зрителям подарят более 1000 синих платочков — символа женской верности и веры в Победу. Вход свободный.
В 14.00 в театре покажут музыкальную комедию «Синий платочек» по пьесе Валентина Катаева, написанной в разгар Великой Отечественной войны. Она показывает жизнь простых людей, где человеческая теплота, надежда и ощущение радости жизни помогали даже самый трудный день. Показ бесплатный, по регистрации.
МУЗЕЙ ИМЕНИ КРАМСКОГО.
12.00 мастер-класс «Панно к 9 мая».
12.00 лекция «Художники-фронтовики».
ДОМ-МУЗЕЙ НИКИТИНА.
12.00−18.00 программа для детей «Была весна — весна Победы!».
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КОСТЕНКИ».
11.00 программа «Память в наших сердцах».
12.00 показ фильма «Русская река» о геноциде воронежцев в годы оккупации.
13.00, 14.00 интерактивное военно-патриотическое занятие «Страницы фронтовые».
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ДИВНОГОРЬЕ».
11.00 мастер-класс «Фронтовое письмо».
11.00 лекция «Великая Отечественная война в воспоминаниях местных жителей».
15.00 экскурсия «Дивногорье в годы Великой Отечественной войны».
МУЗЕЙ-УСАДЬБА ВЕНЕВИТИНОВА.
14.00 литературно-музыкальная программа «Не забудем их подвиг великий».
ДВОРЕЦ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ.
16.30 экскурсия по выставке «Лечебница. Милосердие сквозь годы и войны».
КЛУБ «МАСЛОВСКИЙ» (ул. 206 Стрелковой дивизии, 308).
11.00 концерт «Во век нам этой даты не забыть», посвященный Дню Победы.
КЛУБ «БОРОВОЕ» (ул. Героев России, 2д).
14.00 праздничная программа «Девятый день ликующего мая».