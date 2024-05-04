День Победы в Воронеже 9 мая 2024: программа праздника, расписание мероприятий

9 мая в Воронеже праздник пройдет в усеченном формате. Из соображений безопасности власти отменили салют, военный парад пока под вопросом (но репетиция его была). В акции «Бессмертный полк» воронежцы примут участие онлайн. 8 и 9 мая возложат венки к воинским захоронениям, возле братских могил, памятников и мемориалов будут нести Почетный караул воспитанники военно-патриотических объединений. А в храмах пройдут богослужения.