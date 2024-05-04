Глава СКР взял на контроль ситуацию с электросамокатами в Волгограде

Еще одно дорожное происшествие случилось в апреле 2024 года. Молодые люди, ехавшие на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по ул. Чуйкова, потеряли управление и упали на асфальт. Пострадавших с травмами увезли в больницу.