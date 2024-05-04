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Глава СКР взял на контроль ситуацию с электросамокатами в Волгограде

Волгоградцы в социальной сети обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой ограничить работу кикшеринговых компаний в городе-герое. Глава ведомства взял на личный контроль ход проверки.

Источник: Волгоградская правда

Поводом для обращения стали неоднократные аварии с участием электросамокатов. К примеру, в сентябре 2023 года под колеса машины попал 13-летний школьник, ехавший на двухколесном транспорте по ул. Новороссийской. К сожалению, ДТП оказалось смертельным.

Еще одно дорожное происшествие случилось в апреле 2024 года. Молодые люди, ехавшие на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по ул. Чуйкова, потеряли управление и упали на асфальт. Пострадавших с травмами увезли в больницу.

Как сообщили в тг-канале Информационного центра СК России, в региональном СУ СКР организовали процессуальную проверку.

Ее ход проконтролирует глава Следственного комитета России. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову подготовить доклад о предварительных и окончательных результатах.

Ранее «Волгоградская правда.ру» писала, что в регионе хотят ввести новые правила для электросамокатчиков.