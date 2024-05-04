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Какая погода ждет белорусов на Пасху, рассказала синоптик

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какая погода ждет белорусов на Пасху, рассказала корреспонденту БЕЛТА начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.

Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 94% 763 мм рт. ст. +16°

«Теплая и довольно комфортная погода ожидается в праздник светлой Пасхи в Беларуси. Однако без дождей не обойдется: по стране возможны локальные кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. В более теплой воздушной массе заморозки в ночь на воскресенье маловероятны. Ночью по стране будет плюс 5−12 градусов, а днем — от 17 по северу до 26 градусов по юго-западу», — отметила Татьяна Четырко.

По информации синоптика, в Минске в воскресенье возможен небольшой дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью составит плюс 7−9 градусов, а днем — 20−22 градуса.

В Гродно тоже пройдет кратковременный дождь. Ветер западный умеренный. Ночью ожидается плюс 10−12 градусов, днем — 23−25 градусов.

В Бресте будет без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью — 9−11 градусов, днем — 24−26 градусов тепла.

В Гомеле пройдет кратковременный дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы будет в пределах от плюс 7 до плюс 9 градусов, а днем — от 21 до 23 градусов.

В Могилеве кратковременный дождь прогнозируется в утренние и дневные часы. Ветер западный умеренный. Ночью столбики термометра покажут 7−9 градусов, а днем — 21−23.

В Витебске небольшой дождь возможен лишь в ночные часы. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью поднимется до 7−9 градусов, а днем — до 19−21 градуса.

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