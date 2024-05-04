В Молдавии два телеканала будут вести Пасхальное богослужение

Ранее в пятницу мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что впервые за 30 лет государственное телевидение Молдавии не будет транслировать в прямом эфире пасхальную службу в кафедральном соборе Кишинева, а власти города намерены своими силами организовать онлайн-трансляцию в соцсетях. В тот же день пресс-служба администрации молдавского президента сообщила, что глава республики Майя Санду провела отдельные встречи с митрополитом Кишинёва и всея Молдовы Владимиром и с митрополитом Бессарабии Петром, между ними состоялась беседа в контексте пасхальных праздников. Санду призвала митрополитов «способствовать сохранению мира в Молдавии и во всем мире».