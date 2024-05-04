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СМИ: суд Афин оправдал журналиста, написавшего книгу о Благодатном огне

АФИНЫ, 4 мая. /ТАСС/. Суд Афин оправдал журналиста Димитриса Аликакоса, написавшего в 2019 книгу о Благодатном огне, которую Иерусалимский Патриархат назвал богохульством. Об этом сообщает греческий портал avgi.gr.

Источник: Reuters

По его словам, суд Афин, состоящий из трех членов, оправдал Аликакоса и управляющего издательского дома «Эккремес» после иска, поданного против них архиепископом Константиносом Аристархосом и архиепископом Иерапольским Исидором «за непрерывную клевету в прессе, нарушение тайны частной беседы и нарушение закона о персональных данных». Поводом для подачи иска стали высказывания, которые журналист включил в свою книгу «Спасение — О Благодатном огне», изданную пять лет назад. Из написанного следовало, что церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня якобы не чудо, а продукт человеческого вмешательства.

Само заседание суда проходило в конце марта.

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова (храма Гроба Господня) в Иерусалиме. Частицу Благодатного огня передали представителям делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП) в Иерусалиме, лампада сегодня будет доставлена в РФ, сообщили журналистам в пресс-службе ФАП.

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