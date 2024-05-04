СМИ: суд Афин оправдал журналиста, написавшего книгу о Благодатном огне

По его словам, суд Афин, состоящий из трех членов, оправдал Аликакоса и управляющего издательского дома «Эккремес» после иска, поданного против них архиепископом Константиносом Аристархосом и архиепископом Иерапольским Исидором «за непрерывную клевету в прессе, нарушение тайны частной беседы и нарушение закона о персональных данных». Поводом для подачи иска стали высказывания, которые журналист включил в свою книгу «Спасение — О Благодатном огне», изданную пять лет назад. Из написанного следовало, что церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня якобы не чудо, а продукт человеческого вмешательства.