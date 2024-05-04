Как будут праздновать День Победы в Алматы

По данным акимата, 9 мая в 09:30 в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится официальное открытие церемонии возложения цветов возле Мемориала Славы на Вечный огонь с участием ветеранов ВОВ.

В городе будет организована церемония возложения цветов к мемориальным доскам, монументам и памятникам героев войны: к монументу Б. Момышулы, мемориальной доске Т. Бигельдинова, Р. Кошкарбаева, памятникам А. Молдагуловой и М. Маметовой, С. Нурмагамбетова, бюсту С. Луганского, мемориалам «Вечная память сынам Отчизны» и «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину». Почетными гостями мероприятия станут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, общественные деятели, военнослужащие и другие.