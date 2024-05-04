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В Екатеринбурге отменили репетицию парада Победы

Из-за погодных условий в уральской столице не стали проводить репетицию парада Победы.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге отменили репетицию парада Победы 4 мая. Причиной тому стала непогода, настигшая Свердловскую область. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

— В связи с погодными условиями было принято решение не проводить сегодня тренировку, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Напомним, что аномальный снегопад настиг Средний Урал ночью 4 мая. Уральскую столицу накрыло огромным количеством осадков.

В связи с непогодой также были перенесена отправка десяти поездов. Провода на перегонах Ильмовка — Ревда, Ревда — Решеты и Решеты — Седельниково покрылись льдом. В связи с этим задерживается шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных пассажирских поезда. Максимальное время задержки достигает пяти часов.

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