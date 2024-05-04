В Екатеринбурге отменили репетицию парада Победы 4 мая. Причиной тому стала непогода, настигшая Свердловскую область. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
— В связи с погодными условиями было принято решение не проводить сегодня тренировку, — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Напомним, что аномальный снегопад настиг Средний Урал ночью 4 мая. Уральскую столицу накрыло огромным количеством осадков.
В связи с непогодой также были перенесена отправка десяти поездов. Провода на перегонах Ильмовка — Ревда, Ревда — Решеты и Решеты — Седельниково покрылись льдом. В связи с этим задерживается шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных пассажирских поезда. Максимальное время задержки достигает пяти часов.