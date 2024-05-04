В Екатеринбурге отменили репетицию парада Победы

В связи с непогодой также были перенесена отправка десяти поездов. Провода на перегонах Ильмовка — Ревда, Ревда — Решеты и Решеты — Седельниково покрылись льдом. В связи с этим задерживается шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных пассажирских поезда. Максимальное время задержки достигает пяти часов.