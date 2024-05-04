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Выпускные вечера у школьников в Крыму пройдут 28 и 29 июня

Долгожданный праздник последнего звонка во всех школах Крыма пройдет в этом году 24 мая. Но, как отмечает заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана Беспалова, это мероприятие может быть не связано с окончанием учебного года.

— Окончание учебного периода в каждой образовательной организации может быть свое, — говорит Светлана Беспалова. — Это право образовательной организации: принимать решение, когда будет завершение изучения образовательной программы. Но мы всегда понимаем, что наши выпускные классы завершают учебный год раньше, чем все переводные классы. Это связано с тем, что государственная итоговая аттестация (ГИА) начинается уже в 20-х числах мая, и для того, чтобы приступить к ней, необходимо освоить образовательную программу.

Помимо единого праздника последнего звонка, утверждена единая дата проведения выпускных вечеров в 11-х классах общеобразовательных школ.

— В этом году выпускные пройдут 28 и 29 июня, — обозначает временные рамки Светлана Эдиславовна. — В части праздничных мероприятий по случаю выдачи аттестатов о базовом общем образовании в 9-х классах даты определяются самостоятельно образовательными организациями, по мере поступления и выдачи аттестатов.

образование