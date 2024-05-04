Выпускные вечера у школьников в Крыму пройдут 28 и 29 июня

— Окончание учебного периода в каждой образовательной организации может быть свое, — говорит Светлана Беспалова. — Это право образовательной организации: принимать решение, когда будет завершение изучения образовательной программы. Но мы всегда понимаем, что наши выпускные классы завершают учебный год раньше, чем все переводные классы. Это связано с тем, что государственная итоговая аттестация (ГИА) начинается уже в 20-х числах мая, и для того, чтобы приступить к ней, необходимо освоить образовательную программу.