«Водоканал» пожаловался на вандалов в Петербурге

Сотрудники «Водоканала» обнаружили надписи и рисунки за первую неделю работы фонтанов. По словам специалистов, эти граффити невозможно отмыть, в связи с этим шкафы приходится повторно красить. В случае повторной порчи установок они превращаются в «слоеные пироги» из краски.