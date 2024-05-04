«Водоканал» пожаловался на вандалов в Петербурге

Сотрудники «Водоканала» обнаружили надписи и рисунки за первую неделю работы фонтанов. По словам специалистов, эти граффити невозможно отмыть, в связи с этим шкафы приходится повторно красить. В случае повторной порчи установок они превращаются в «слоеные пироги» из краски.
В предприятии призвали бережно относиться к подобным объектам. Там же напомнили, что за порчу сооружений предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что после действий вандалов над могилой Михаила Горшенева на Богословском кладбище установили камеру.