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«Водоканал» пожаловался на вандалов в Петербурге

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщил о порче шкафов управления городскими фонтанами, предприятие разместило снимки с граффити на этих объектах.

Источник: Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»

Сотрудники «Водоканала» обнаружили надписи и рисунки за первую неделю работы фонтанов. По словам специалистов, эти граффити невозможно отмыть, в связи с этим шкафы приходится повторно красить. В случае повторной порчи установок они превращаются в «слоеные пироги» из краски.

В предприятии призвали бережно относиться к подобным объектам. Там же напомнили, что за порчу сооружений предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что после действий вандалов над могилой Михаила Горшенева на Богословском кладбище установили камеру.

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