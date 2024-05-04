Из Актау в Париж отправился на велосипеде пенсионер

«Поездка на Олимпиаду — моя мечта. Когда я был молод, шансов не было, но теперь пришло время и я принял такое решение. Сначала поеду из Актау в Баку. Там будут ждать представители Генконсульства Казахстана, они сопроводят меня до границы с Грузией. Для меня это большая поддержка. Далее выезжаю в Батуми и буду участвовать в проекте “Поход Великой Степи”. В июне выезжаю в Турцию. У меня есть планы проехать через Венгрию, Австрию, Германию и добраться до Франции».