Снегопад оставил Ревду без электроснабжения, сотовой связи и уронил сотни деревьев

Кроме этого из-за снегопада пропало электроснабжение в городе. Мокрый снег не только ломал деревья, которые валились от тяжести и рвали провода, но и облипал их. Под весом снега они также рвались. Электроснабжение вечером 4 мая не восстановлено в некоторых районах Ревды. На нескольких перекрестках не работают светофоры, закрыты магазины из-за отсутствия электроснабжения. В районе улицы Интернационалистов отключили отопления. Снегопад привел к проблемам с сотовой связью, невозможно было дозвониться до абонентов некоторых операторов несколько часов.