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Снегопад оставил Ревду без электроснабжения, сотовой связи и уронил сотни деревьев

Снегопад, который обрушился на Свердловскую область в ночь с 3 на 4 мая и шел весь день, сломал больше сотни деревьев в Ревде.

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Улицы города буквально усыпаны поломанными деревьями, ветками, которые падали на дороги, дома, машины, тротуары.

Кроме этого из-за снегопада пропало электроснабжение в городе. Мокрый снег не только ломал деревья, которые валились от тяжести и рвали провода, но и облипал их. Под весом снега они также рвались. Электроснабжение вечером 4 мая не восстановлено в некоторых районах Ревды. На нескольких перекрестках не работают светофоры, закрыты магазины из-за отсутствия электроснабжения. В районе улицы Интернационалистов отключили отопления. Снегопад привел к проблемам с сотовой связью, невозможно было дозвониться до абонентов некоторых операторов несколько часов.

Последствия снегопада начали устранять с утра 4 мая. Рабочие убирали деревья с проезжей части, энергетики восстанавливали электроснабжение, отопление. Дорожные рабочие убирают дороги, так как снегопад затруднил проезд в городе и на трассах возле Ревды.