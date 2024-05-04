В Пермском крае 8 мая ожидается потепление до +20 градусов

Потепление до +20 градусов ожидается в Пермском крае 8 мая, рассказал perm.aif.ru доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
«Речь идёт о территориях на юге Прикамья. Например, о Чернушке, Октябрьском и Куеде — пояснил эксперт. — Будет ли настолько же тепло в этот день в Перми, пока сказать сложно».
По словам Андрея Шихова, потепление 8 мая будет сопровождаться обильными дождями, а на северо-западе края в этот день не исключён и снег.
Он также добавил, что 9 мая в регионе вновь похолодает.
Напомним, по мнению экспертов ГИС-центра ПГНИУ, похолодание в мае 2024 года может стать самым сильным в Пермском крае за последние 20 лет.