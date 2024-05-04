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В Пермском крае 8 мая ожидается потепление до +20 градусов

Оно будет сопровождаться дождями.

Сейчас в Ричмонде: +15° 3 м/с 88% 763 мм рт. ст. +17°

Потепление до +20 градусов ожидается в Пермском крае 8 мая, рассказал perm.aif.ru доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

«Речь идёт о территориях на юге Прикамья. Например, о Чернушке, Октябрьском и Куеде — пояснил эксперт. — Будет ли настолько же тепло в этот день в Перми, пока сказать сложно».

По словам Андрея Шихова, потепление 8 мая будет сопровождаться обильными дождями, а на северо-западе края в этот день не исключён и снег.

Он также добавил, что 9 мая в регионе вновь похолодает.

Напомним, по мнению экспертов ГИС-центра ПГНИУ, похолодание в мае 2024 года может стать самым сильным в Пермском крае за последние 20 лет.