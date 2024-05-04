Мэр Екатеринбурга обратился к горожанам после аномального снегопада

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обратился к горожанам после аномального снегопада 4 мая. Градоначальник попросил уральцев воздержаться от поездок наличном транспорте.
— Последний месяц весны принес неприятные сюрпризы в виде заморозков и обильного снегопада. Прошу вас быть внимательными на улице и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, — отметил глава Екатеринбурга в личном Telegram-канале.
Мэр Орлов объяснил, что вождение на летней резине может быть опасно не только для водителя, но и для других участников движения. Градоначальник попросил не усложнять работу коммунальным службам.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения после мощного снегопада 4 мая. Глава региона поставил задачу экстренным и дорожным службам по уборке.