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Мэр Екатеринбурга обратился к горожанам после аномального снегопада

Мэр Алексей Орлов попросил екатеринбуржцев воздержаться от поездок на личном транспорте.

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Источник: Комсомольская правда

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обратился к горожанам после аномального снегопада 4 мая. Градоначальник попросил уральцев воздержаться от поездок наличном транспорте.

— Последний месяц весны принес неприятные сюрпризы в виде заморозков и обильного снегопада. Прошу вас быть внимательными на улице и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, — отметил глава Екатеринбурга в личном Telegram-канале.

Мэр Орлов объяснил, что вождение на летней резине может быть опасно не только для водителя, но и для других участников движения. Градоначальник попросил не усложнять работу коммунальным службам.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения после мощного снегопада 4 мая. Глава региона поставил задачу экстренным и дорожным службам по уборке.