Тысячи байкеров и колонна депутатов ЗакСа открыли мотосезон в Петербурге

В Петербурге стартовал мотосезон. Тысячи байкеров стартовали 4 мая в 13:00 от Батарейной дороги и проехали по самым живописным местам Петроградской стороны и Крестовского острова.
Впервые в мотопробеге поучаствовали парламентарии — депутаты и сотрудники ЗакСа приняли участие в мотопробеге собственной колонной, а открыл фестиваль «МотоГТО» спикер городского ЗакСа Александр Бельский.
«Не сфоткал, значит, не был. Невозможно уехать с #мотоГТО без традиционного селфи, а сегодня для него еще и особый повод», — написал он в своём Telegram-канале, добавив, что это был символичный заезд — в год 30-летия парламента.
Кроме самого старта, у «Газпром Арены» разбили шатры мотоклубов, рядом выступили артисты, прошли представления и розыгрыши новой экипировки. Желающие сдавали нормы ГТО: подтягивание, стрельба из электронного оружия, рывок гири, балансир и другие. Также любой мог получить мастер-класс по оказанию первой помощи и ремонту мотоциклу «в полях».
В фестивале приняло участие рекордное количество байкеров — около 4800.
Напомним, прошлый мотосезон был открыт 29 апреля на Дворцовой площади. А завершился он 1 октября.