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На Среднем Урале из-за непогоды задержаны более 30 поездов

В Свердловской области сегодня из-за непогоды задержаны более 30 пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Время задержки составило от 15 минут до шести с половиной часов. Сейчас поезда следуют по маршрутам.

В вагонах на протяжении всего времени поддерживали комфортную температуру.

Для очистки путей от снега задействовано более 100 человек и 11 единиц техники, используются технические средства для восстановления работы устройств управления движением, организованы круглосуточные дежурства руководителей. Пропуск пассажирских поездов идет в первоочередном порядке, сообщает Свердловская железная дорога. По данным областного управления ГИБДД, за день произошли 40 ДТП с тремя пострадавшими.

В Свердловской области введены ограничения дорожного движения на междугородних трассах из-за аномальной погоды — в регионе всю ночь шли снег и ледяной дождь. На Пермском тракте всю ночь стояла пробка из автомобилей, и только к утру машины начали раздвигать для прохождения техники. Из-за обледенения проводов на перегонах Ильмовка — Ревда, Ревда — Решеты, Решеты — Седельниково Свердловской железной дороги задержаны поезда. Из-за непогоды без электричества остались 74 тыс. жителей 24-х населенных пунктов, в том числе в Дегтярске, Ревде, Полевском, Первоуральске, Новоуральске, Сысерти, Горном Щите. Пришлось отменить различные междугородние автобусы.