На Среднем Урале из-за непогоды задержаны более 30 поездов

В Свердловской области введены ограничения дорожного движения на междугородних трассах из-за аномальной погоды — в регионе всю ночь шли снег и ледяной дождь. На Пермском тракте всю ночь стояла пробка из автомобилей, и только к утру машины начали раздвигать для прохождения техники. Из-за обледенения проводов на перегонах Ильмовка — Ревда, Ревда — Решеты, Решеты — Седельниково Свердловской железной дороги задержаны поезда. Из-за непогоды без электричества остались 74 тыс. жителей 24-х населенных пунктов, в том числе в Дегтярске, Ревде, Полевском, Первоуральске, Новоуральске, Сысерти, Горном Щите. Пришлось отменить различные междугородние автобусы.