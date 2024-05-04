Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Россию

Ранее самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вылетел в Москву с частицей Благодатного огня, который сегодня, 4 мая, сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Планируется, что борт с делегацией прибудет в аэропорт Внуково в 23:00. Там огонь смогут принять представители различных епархий, которые отвезут лампады с частицей огня более чем в 40 городов России. Затем Благодатный огонь привезут на пасхальную службу в храм Христа Спасителя, а также доставят в 15 московских приходов.