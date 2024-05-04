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Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Россию

Частичка Благодатного огня прибыла из Иерусалима в Россию, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Губернатор опубликовал видео, на котором священнослужители в окружении казаков забирают с самолета три лампады со священным огнем.

«Благодатный огонь прибыл на Кубань. Лампадки со священным огнем отправятся во все храмы и церкви края для проведения пасхальных богослужений», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

Ранее самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вылетел в Москву с частицей Благодатного огня, который сегодня, 4 мая, сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Планируется, что борт с делегацией прибудет в аэропорт Внуково в 23:00. Там огонь смогут принять представители различных епархий, которые отвезут лампады с частицей огня более чем в 40 городов России. Затем Благодатный огонь привезут на пасхальную службу в храм Христа Спасителя, а также доставят в 15 московских приходов.

религии
РПЦ