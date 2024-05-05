Благодатный огонь прибыл в Молдову: Башкан Гагаузии и депутаты от блока «Победа» — единственные из официальных лиц, кто встретил святыню в аэропорту Кишинева

— Благодарю Бога, что Господь по милости своей дал Благодатный огонь. Огонь — это смысл жизни вечной. Значит мы можем ещё один год прожить спокойно. И Слава Богу, что дожили до Светлого Христова Воскресенья. И дай Бог нам, чтобы воскресший Христос Воскрес прежде всего в наших сердцах! Если Христос Воскреснет, значит мы с гордостью сможем войти в жизнь вечную.