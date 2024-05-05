Благодатный огонь прибыл в Молдову: Башкан Гагаузии и депутаты от блока «Победа» — единственные из официальных лиц, кто встретил святыню в аэропорту Кишинева

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул с другими официальными лицами встретила в кишиневском аэропорту Благодатный огонь, доставленный специально для жителей автономии.
— Мы сегодня со спикером НСГ Дмитрием Константиновым, депутатами и людьми встретили Благодатный огонь из Иерусалима, — заявила Евгения Гуцул. — Сейчас лампада с огнём и мы все вместе едем в Комратский собор и всех приглашаем на на праздничную литургию.
Пользуясь моментом хотела бы поздравить всех жителей автономии с наступающими Пасхальными праздниками. Мира, добра всем нашим семьям! Этот огонь предназначен для Гагаузской автономии.
Спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов:
— Сегодня нам удалось такое счастье, что мы смогли вместе с Башканом и нашим батюшкой Василием, представителем Комратского собора, встретить Благодатный огонь именно здесь, в аэропорту, именно из первых рук.
Хотелось поздравить вас всех с большим праздником! Каждой семье счастья, добра и спокойствия!
Представитеь Комратского Кафедрального собора Отец Василий:
— Благодарю Бога, что Господь по милости своей дал Благодатный огонь. Огонь — это смысл жизни вечной. Значит мы можем ещё один год прожить спокойно. И Слава Богу, что дожили до Светлого Христова Воскресенья. И дай Бог нам, чтобы воскресший Христос Воскрес прежде всего в наших сердцах! Если Христос Воскреснет, значит мы с гордостью сможем войти в жизнь вечную.
В аэропорту Кишинева Благодатный огонб встречала башкан Гагаузии Евгения Гуцул.
— Сегодня Благодатный огонь прилетел к нам из сердца православия Иерусалима. Тысячи людей сегодня в аэропорту ждали Благодатный огонь. Это символ Пасхи, символ мира. Сегодня очень важно получить Благодатный огонь и свет в каждую семью, и мир, который так все ждут на нашей планете и в нашей Молдове, — отметила депутат парламента Регина Апостолова.
— Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме прибыл в Комрат. Это стало возможным благодаря усилиям башкана Гагаузии Евгении Гуцул и Илана Шораю Зажег пасхальную свечу от этого священного пламени, каждый год появляющегося чудесным образом в Иерусалиме. Согласно поверью, пока творится чудо Благодатного огня, наш мир будет существовать и не падёт, — отметил жепутат парламента от блока «Победа» Александр Суходольский.
— Мы благодарны Илану Шору, который, по давней своей традиции, нашел возможность привезти в Молдову Благодатный огонь, — сказал депутат парламента от блока «Победа» Вадим Фотеску. — Мы очень рады, что Илан Шор, давней своей традиции, нашел возможность привезти в Молдову огонь, который сошел сегодня в Храме гроба Господня в Иерусалиме! Этот огонь является объединяющим для всех христиан мира.
Мы очень рады, что сегодня частичку Благодатного огня мы сможем доставить в храмы Молдовы для того, чтобы все люди могли зажечь от него свечи и встретить светлый праздник Пасхи.
Парламентарий пожелал всем в этот праздник «здоровья, мира — мира не только в стране, но и мира в семьях, мира в душе».
Благодатный огонь доставили из кишиневского аэропорта.
Благодатный огонь уже прибыл в Комратский собор…