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Чтобы Господь восстановил мир: глава БПЦ обратился с Пасхальным посланием

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин обратился к верующим с пасхальным посланием.

Источник: Sputnik.by

«(…) в нашем мире много нестроений и противоречий, тревожные новости и слухи беспокоят наши сердца, зачастую лишая душевного мира и вселяя неуверенность и страх перед будущим».

говорится в послании, опубликованном на сайте БПЦ.

Владыка Вениамин при этом отметил, что именно от нас и наших поступков, слов и даже мыслей во многом зависит, насколько будет просвещен окружающий мир светом Христовой веры, насколько будет изменяться к лучшему.

При этом он пояснил, что следование заповедям, усилия в преодолении недостатков и любовь к ближнему — это те условия, при которых можно «войти в радость Господа и всем существом приобщиться к той реальности, о которой свидетельствуют Пасхальное богослужение».

«Если мы живем с Богом и стремимся его законы сделать законами нашей жизни, ничто не в силах отлучить нас от любви Божией и лишить радости Христова Воскресения».

подчеркнул митрополит.

Он также пожелал, чтобы свет Христовой любви освящал сердца.

«Да сохранит Господь мир в нашей стране, да восстановит мир в Украине и на Святой земле! С радостью и благодарением принесем Богу наши сердца и искреннюю веру, добрые дела и деятельную любовь к ближним», — добавил он.

религии