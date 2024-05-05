Чтобы Господь восстановил мир: глава БПЦ обратился с Пасхальным посланием

«(…) в нашем мире много нестроений и противоречий, тревожные новости и слухи беспокоят наши сердца, зачастую лишая душевного мира и вселяя неуверенность и страх перед будущим».
Владыка Вениамин при этом отметил, что именно от нас и наших поступков, слов и даже мыслей во многом зависит, насколько будет просвещен окружающий мир светом Христовой веры, насколько будет изменяться к лучшему.
При этом он пояснил, что следование заповедям, усилия в преодолении недостатков и любовь к ближнему — это те условия, при которых можно «войти в радость Господа и всем существом приобщиться к той реальности, о которой свидетельствуют Пасхальное богослужение».
«Если мы живем с Богом и стремимся его законы сделать законами нашей жизни, ничто не в силах отлучить нас от любви Божией и лишить радости Христова Воскресения».
Он также пожелал, чтобы свет Христовой любви освящал сердца.
«Да сохранит Господь мир в нашей стране, да восстановит мир в Украине и на Святой земле! С радостью и благодарением принесем Богу наши сердца и искреннюю веру, добрые дела и деятельную любовь к ближним», — добавил он.