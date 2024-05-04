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В РФ создадут комиссию по противодействию нелегальной занятости

Кабмин постановил учредить межведомственную комиссию субъектов Российской Федерации по противодействию незаконной трудовой деятельности, соответствующий документ обнародован на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: Getty Images/Unsplash

«Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемое Положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости», — говорится в документе.

В кабмине подчеркнули, что главной задачей данной комиссии является мониторинг итогов работы, направленной на противодействие нелегальной занятости.

Ранее правительство РФ определило, что лекарства детям с орфанными заболеваниями теперь будут выдавать в течение нескольких дней со дня принятия решения об этом врачами.