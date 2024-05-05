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Какой сегодня день: 5 мая

Этот день является 126-м в григорианском календаре. До конца года остается 240 дней.

Источник: Мэрия Хабаровска

Знаете ли вы, что 5 мая 1818 года родился философ, социолог, экономист Карл Маркс? О том, чем еще ознаменовано 5 мая, — в справке Sputnik.

Что произошло 5 мая

В 1912 году вышел первый номер газеты «Правда».

В 1921 году во Франции впервые были представлены духи «Chanel No. 5».

В этот день в Беларуси отмечается День печати.

Также 5 мая отмечают Международный день акушерки и Международный день борьбы за права инвалидов.

Кто родился 5 мая

Революционер Оливер Кромвель (1599−1658).

Философ Сёрен Кьеркегор (1813−1855).

Основоположник коммунизма Карл Маркс (1818−1883).

Белорусский композитор Станислав Монюшко (1819−1872).

Писатель Генрик Сенкевич (1846−1916).

Актер Юрий Назаров (1937).

Певица Ирина Салтыкова (1966).

Актер Генри Кавилл (1983).

Певица Адель (1988).

5 мая в православном календаре

В этот день православные чтут память преподобного Феодора Сикеота, апостола Варфоломея, преподобного Виталия Александрийского, а также церковь вспоминает перенесение мощей благоверного князя Всеволода Новгородского.

Именины

5 мая именины у Федора, Климента, Платона, Дмитрия, Всеволода, Гавриила и Виталия.