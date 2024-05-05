Какой сегодня день: 5 мая

Знаете ли вы, что 5 мая 1818 года родился философ, социолог, экономист Карл Маркс? О том, чем еще ознаменовано 5 мая, — в справке Sputnik.
Что произошло 5 мая
В 1912 году вышел первый номер газеты «Правда».
В 1921 году во Франции впервые были представлены духи «Chanel No. 5».
В этот день в Беларуси отмечается День печати.
Также 5 мая отмечают Международный день акушерки и Международный день борьбы за права инвалидов.
Кто родился 5 мая
Революционер Оливер Кромвель (1599−1658).
Философ Сёрен Кьеркегор (1813−1855).
Основоположник коммунизма Карл Маркс (1818−1883).
Белорусский композитор Станислав Монюшко (1819−1872).
Писатель Генрик Сенкевич (1846−1916).
Актер Юрий Назаров (1937).
Певица Ирина Салтыкова (1966).
Актер Генри Кавилл (1983).
Певица Адель (1988).
5 мая в православном календаре
В этот день православные чтут память преподобного Феодора Сикеота, апостола Варфоломея, преподобного Виталия Александрийского, а также церковь вспоминает перенесение мощей благоверного князя Всеволода Новгородского.
Именины
5 мая именины у Федора, Климента, Платона, Дмитрия, Всеволода, Гавриила и Виталия.