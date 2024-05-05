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Путин прибыл на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник.

Источник: РИА "Новости"

В кафедральном соборе России на Волхонке в центре Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Путин всегда посещает службы во время основных церковных праздников. Обычно на Рождество он отправляется в храмы за пределами Московского региона, на Пасху — в храм Христа Спасителя. Лишь дважды глава государства участвовал в пасхальных торжествах вне Москвы — в 2000 году в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга и в 2003 году в Свято-Никольском соборе в Душанбе, где находился с визитом. В 2020 году президент пропустил пасхальную службу из-за пандемии коронавируса, но поставил свечу в часовне в своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве.

В прошлом году Путин также встретил Пасху в храме Христа Спасителя, а в Пасхальную неделю, когда посещал штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, поздравил военнослужащих с праздником, подарил им копию иконы, принадлежавшей одному из министров обороны Российской империи.

Глава государства считает, что Пасха объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости.

Как ранее говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на праздничном столе у Путина обычно бывают пасхальные куличи и крашеные яйца, как и у всех христиан.

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