Путин прибыл на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

Путин всегда посещает службы во время основных церковных праздников. Обычно на Рождество он отправляется в храмы за пределами Московского региона, на Пасху — в храм Христа Спасителя. Лишь дважды глава государства участвовал в пасхальных торжествах вне Москвы — в 2000 году в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга и в 2003 году в Свято-Никольском соборе в Душанбе, где находился с визитом. В 2020 году президент пропустил пасхальную службу из-за пандемии коронавируса, но поставил свечу в часовне в своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве.