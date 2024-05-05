Что можно и нельзя делать в день Луки 5 мая, который называют Луков день

Православная церковь 5 мая вспоминает апостола Луку. В народе отмечают день Луки, или Луков день. Название связано с тем, что 5 мая высаживали лук.
Что нельзя делать 5 мая
Женщинам, которые мечтают забеременеть, запрещено много времени проводить на улице в указанный день. Кроме того, им не следует есть пироги с мясом. Предки считали, что могут возникнуть проблемы при родах. Запрещено узнавать пол ребенка 5 мая.
Что можно делать 5 мая
В указанный день было принято высаживать лук. Также 5 мая старались съесть небольшое количество лука, чтобы укрепить здоровье. А еще лук использовали в качестве оберегов для дома.
Согласно приметам, заморозки указывают на то, что они еще будут в мае. В том случае, если кукует кукушка, то это говорит про хорошую погоду. Пасмурная погода предупреждает про засушливое лето.