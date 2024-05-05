Что можно и нельзя делать в день Луки 5 мая, который называют Луков день

Женщинам, которые мечтают забеременеть, запрещено много времени проводить на улице в указанный день. Кроме того, им не следует есть пироги с мясом. Предки считали, что могут возникнуть проблемы при родах. Запрещено узнавать пол ребенка 5 мая.