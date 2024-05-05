В Казахстане начнут лишать прав за пересечение одинарной сплошной линии разметки

«По отдельно выделенной автобусной полосе можно ездить транспорту категории М3, к ним относятся автобусы, имеющие, помимо места водителя, еще более восьми мест для пассажиров. Полная масса машины должна быть более пяти тонн. Кроме того, лицам с третьей группой инвалидности можно парковаться на специально отведенных стоянках и пользоваться опознавательным знаком. А также останавливаться в местах, запрещенных для стоянки».