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В Казахстане начнут лишать прав за пересечение одинарной сплошной линии разметки

В Казахстане ужесточили ответственность за пересечение одинарной сплошной линии разметки. Об этом на брифинге в Департаменте полиции ЗКО заявил заместитель начальника местной полицейской службы Булат Жанабаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Мой Город».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, теперь за пересечение сплошной одинарной линии на дорогах с двухсторонним движением будут лишать водительских прав.

«Изменили ответственность за пересечение одинарной сплошной линии разметки. Теперь за пересечение сплошной одинарной линии на дорогах с двухсторонним движением будут лишать водительских прав. Это будет считаться как выезд на встречную полосу».

заявил замначальника местной полицейской службы.

Жанабаев сообщил, что автобусы в населенном пункте будут ездить со скоростью до 50 километров в час.

«По отдельно выделенной автобусной полосе можно ездить транспорту категории М3, к ним относятся автобусы, имеющие, помимо места водителя, еще более восьми мест для пассажиров. Полная масса машины должна быть более пяти тонн. Кроме того, лицам с третьей группой инвалидности можно парковаться на специально отведенных стоянках и пользоваться опознавательным знаком. А также останавливаться в местах, запрещенных для стоянки».

рассказал он.

Изменения вступят в силу с 6 мая 2024 года. Также с этой даты вводятся новые знаки дорожного движения:

знак 3.91 «Движение на электрических самокатах запрещено»,
знак 5.8.6 а и 5.8.6 б «Перестроение на проезжей части»,
знак 5.16.3 «Диагональный пешеходный переход»,
знак 7.22 «Электромобиль» и автомобили с газовым оборудованием.

штрафы