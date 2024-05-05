Сергей Собянин принял участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя

Ранее в храм Христа Спасителя доставили частицу Благодатного огня из Иерусалима.
Светлое Воскресение Христово — Пасху — в этом году отмечают 5 мая. Праздничные торжества проходят во всех православных храмах Москвы.
В столице проходит благотворительный фестиваль «Пасхальный дар». В его рамках проводят мастер-классы, инклюзивные спектакли и благотворительные проекты. Более чем на 20 площадках работают шале «Москва помогает», где принимают подарки для участников специальной военной операции и жителей новых регионов России.