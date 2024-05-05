Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штормовое предупреждение объявлено на большей части РК

На большей территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает ИА El.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +15° 0 м/с 88% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: EL.kz

В период с 5 по 8 мая на территории Восточно-Казахстанской области в связи с повышением температурного фона и ожидаемыми обильными осадками в виде дождя на большей части области 6 мая ожидается формирование склонового и местного стоков, подъемы уровней воды на реках, превышение критических отметок, а также увеличение водности на небольших реках, ручьях и временных водотоках.

Примечание: при этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

Днем на востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь, на юге, востоке области гроза. Ветер юго-западный с переходом на севере-западный порывы 15−20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Улытауской области ожидается ветер северо-западный, северный 15−20 м/с. В центре, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15−20, днем порывы 23−28 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, юге, в горных районах области 15−20 м/с, порывы 24−29 м/с.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области сохраняются заморозки 3 градуса.

В Кызылординской области ожидаются ночью дождь, в центре, на востоке области сильный дождь, днем на севере, востоке, в центре области временами сильный дождь. В центре, на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-западный на севере, востоке, в центре области 15−20 м/с. В центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается ветер северо-западный, северный ночью на севере области, днем на востоке области порывы 15−20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 2 градуса.

На севере Атырауской области ночью ожидаются заморозки 2 градуса. На севере, западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе 18 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный на востоке, юге области 15−20 м/с. Ночью ожидаются заморозки 1−6 градусов.

Днем на северо-западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на северо-западе области 15−20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. Ветер западный 15−20 м/с, на севере, востоке области порывы 23−28 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 3 градуса.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере области порывы 15−20 м/с.

Днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем на западе, севере, в центре области порывы 15−20 м/с. На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в Актюбинской области ожидаются заморозки 1−6 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, западе, в горных районах Жамбылской области, ночью на западе, юге, в горных районах области гроза, днем на севере, западе, в горных районах области гроза, град, шквал.

В Туркестанской области ожидается дождь, утром и днем временами сильный дождь. Временами гроза, шквал, днем в горных районах области град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем 15−20 м/с, на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 23−28 м/с, на горных перевалах области 30 м/с и более.