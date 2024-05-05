Штормовое предупреждение объявлено на большей части РК

В период с 5 по 8 мая на территории Восточно-Казахстанской области в связи с повышением температурного фона и ожидаемыми обильными осадками в виде дождя на большей части области 6 мая ожидается формирование склонового и местного стоков, подъемы уровней воды на реках, превышение критических отметок, а также увеличение водности на небольших реках, ручьях и временных водотоках.