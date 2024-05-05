Штормовое предупреждение объявлено на большей части РК

В период с 5 по 8 мая на территории Восточно-Казахстанской области в связи с повышением температурного фона и ожидаемыми обильными осадками в виде дождя на большей части области 6 мая ожидается формирование склонового и местного стоков, подъемы уровней воды на реках, превышение критических отметок, а также увеличение водности на небольших реках, ручьях и временных водотоках.
Примечание: при этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.
Днем на востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь, на юге, востоке области гроза. Ветер юго-западный с переходом на севере-западный порывы 15−20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
На севере, востоке Улытауской области ожидается ветер северо-западный, северный 15−20 м/с. В центре, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15−20, днем порывы 23−28 м/с.
Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, юге, в горных районах области 15−20 м/с, порывы 24−29 м/с.
Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области сохраняются заморозки 3 градуса.
В Кызылординской области ожидаются ночью дождь, в центре, на востоке области сильный дождь, днем на севере, востоке, в центре области временами сильный дождь. В центре, на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-западный на севере, востоке, в центре области 15−20 м/с. В центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Акмолинской области ожидается ветер северо-западный, северный ночью на севере области, днем на востоке области порывы 15−20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 2 градуса.
На севере Атырауской области ночью ожидаются заморозки 2 градуса. На севере, западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью на севере, днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе 18 м/с.
На западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный на востоке, юге области 15−20 м/с. Ночью ожидаются заморозки 1−6 градусов.
Днем на северо-западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на северо-западе области 15−20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.
На западе Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. Ветер западный 15−20 м/с, на севере, востоке области порывы 23−28 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 3 градуса.
Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере области порывы 15−20 м/с.
Днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем на западе, севере, в центре области порывы 15−20 м/с. На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью в Актюбинской области ожидаются заморозки 1−6 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем на севере, западе, в горных районах Жамбылской области, ночью на западе, юге, в горных районах области гроза, днем на севере, западе, в горных районах области гроза, град, шквал.
В Туркестанской области ожидается дождь, утром и днем временами сильный дождь. Временами гроза, шквал, днем в горных районах области град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем 15−20 м/с, на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 23−28 м/с, на горных перевалах области 30 м/с и более.