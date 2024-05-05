Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погода на Пасху не порадует южноуральцев

В воскресенье, 5 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +15° 0 м/с 88% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: МК.RU Челябинск

В воскресенье, 5 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +4 до +9 градусов Ветер северо-западный, западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +5 до +7 градусов. Ветер северо-западный, западный 6−11 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 5 мая, у Виталия, Всеволода, Гавриила, Дмитрия, Климента, Луки, Платона и Федора.