Погода на Пасху не порадует южноуральцев

В воскресенье, 5 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +4 до +9 градусов Ветер северо-западный, западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +5 до +7 градусов. Ветер северо-западный, западный 6−11 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 5 мая, у Виталия, Всеволода, Гавриила, Дмитрия, Климента, Луки, Платона и Федора.