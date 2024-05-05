О профессиях нескучно. Кузбасские техникумы открыли двери для школьников

Специалисты «Втормета» показали школьникам работу цехов по переработке чёрных и цветных металлов, дети понаблюдали за процессами измельчения, пакетирования и погрузки лома. А в цехе по переработке шлака ООО «Вторресурс-Переработка» ребята познакомились с принципами устройства и действия машин, технологическими процессами, контрольно-измерительными приборами и инструментами. А также пообщались с разными специалистами, которые поделились с ними особенностями своего труда.