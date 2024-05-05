О профессиях нескучно. Кузбасские техникумы открыли двери для школьников

Единый день открытых дверей прошёл в 33 техникумах и колледжах Кузбасса, которые стали участниками федерального проекта «Профессионалитет». О работе созданных в них образовательно-производственных кластеров узнали более 13 тыс. потенциальных студентов, их родителей и педагогов.
«В 2022 году Кузбасс одним из первых присоединился к федеральному проекту “Профессионалитет”. Он позволяет создать новое образовательное пространство, оснащённое самым современным оборудованием, для улучшения подготовки специалистов и повышения престижа рабочих профессий среди молодёжи. На Едином дне открытых дверей старшеклассники узнали об актуальных для региона профессиях и о том, как определиться с выбором», — отметила министр образования Кемеровской области Софья Балакирева.
Школьникам показали не только современные лаборатории самих образовательных учреждений, для них провели экскурсии на площадки предприятий-партнёров, чтобы будущие профессионалы наглядно увидели, как организован производственный процесс. Ведь принцип «Профессионалитета» — готовить кадры, ориентируясь именно на запрос работодателей.
Квесты, тренажёры, экскурсии.
О профессиях в техникумах рассказывали максимально наглядно — с помощью квестов, различных интерактивов и экскурсий. Ребята посетили лаборатории робототехники и 3D-моделирования, погрузились в мир виртуальной реальности с помощью VR-оборудования, и т. д.
На площадке Тайгинского института железнодорожного транспорта (филиала ОмГУПС), например, прошли профессиональные пробы. Участниками стали ученики восьмых-девятых классов школы села Таловка Яшкинского района.
Ребята прошли профессиональные пробы по профессии «Машинист локомотива». На специальных тренажёрах они управляли электропоездами. Показали им также реальное оборудование системы электроснабжения железнодорожного транспорта и действующие единицы подвижного состава — электровоз, тепловоз и электропоезд.
Будущих студентов Новокузнецкого горнотранспортного колледжа им. В. Ф. Кузнецова, в числе прочих мероприятий, повели на экскурсии на предприятия-партнёры. На производственной площадке Сибирской горно-металлургической компании юным гостям показали оборудование и рассказали об условиях труда. Ребята также проследили за полным циклом плавки металла и посетили лабораторию отдела технического контроля.
Специалисты «Втормета» показали школьникам работу цехов по переработке чёрных и цветных металлов, дети понаблюдали за процессами измельчения, пакетирования и погрузки лома. А в цехе по переработке шлака ООО «Вторресурс-Переработка» ребята познакомились с принципами устройства и действия машин, технологическими процессами, контрольно-измерительными приборами и инструментами. А также пообщались с разными специалистами, которые поделились с ними особенностями своего труда.