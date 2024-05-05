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В Башкирии похолодает до −6°

В воскресенье, 5 мая, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в республике ночью пройдет мокрый снег. Днем существенных осадков не ожидается. Ветер обещает быть северо-западным с переходом на юго-западный умеренный. Ночью прогнозируются заморозки до −1°, −6°. Днем потеплеет до +4°, +9°.

Сейчас в Ричмонде: +15° 0 м/с 88% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В понедельник, 6 мая, ночью осадков не ожидается, а вот днем пройдут кратковременные дожди. Юго-западный, южный ветер местами будет сильным. Ночью вновь ожидаются заморозки до −5°. Днем воздух прогреется до +7°, +12°.