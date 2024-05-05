Великий день. Что нельзя делать на Пасху?

Это уже точно предрассудки. Скажу так: нет категорических запретов, зато есть советы. Советы в этот светлый праздник не унывать и не ссориться, проводить день в любви, согласии и радости. Совет не жадничать, а делиться с теми, кто нуждается. Что касается мытья окон и прочих домашних дел, так ведь для них есть Четвертый день Страстной седмицы, его ещё называют Чистым четвергом. Вот в этот день можно вымыть в доме всё то, до чего раньше руки не доходили, избавиться от накопившегося мусора.