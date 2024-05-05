Великий день. Что нельзя делать на Пасху?

На вопросы читателей chel.aif.ru о традициях и запретах в этот день ответил Иерей Евгений Лучинин, настоятель храма в честь Иерусалимской иконы Божией Матери в Челябинске:
«Пасха — один из самых главных христианских праздников. Смысл нашей веры есть в воскресении Христовом, поэтому православные христиане проводят этот день не в работе, они встречают праздник в православном храме. Там проходит праздничная литургия, подготовка к причастию, само причастие в ходе литургии».
Есть мнение, что на праздник Пасхи нельзя ходить на кладбища…
Традиция ходить на кладбище на Пасху появилась в советское время. Мы помним, что тогда многие храмы закрывались и переоборудовались под хозяйственные нужды, там устраивали клубы и кинотеатры. Поэтому тогда в православные праздники люди шли на кладбища, а не в храмы, и это не запрещалось. Оно не запрещено и сегодня. Если очень хочется навестить усопших родственников и друзей, сделать это можно.
Но всё-таки с точки зрения церкви Пасху нужно проводить иначе, и в первую очередь навещать живущих ныне родных и близких. Это праздник воскрешения Иисуса из мертвых. На кладбищах же люди вспоминают ушедших, из-за этого радость праздника омрачается тоской по тем, кого с нами нет. Для посещения кладбищ можно выбрать другие дни. Например, пятый поминальный день этого года — Радоницу. Это девятый день после Пасхи.
Говорят, что на Пасху нельзя стричь волосы, мыть окна и ходить в баню?
Это уже точно предрассудки. Скажу так: нет категорических запретов, зато есть советы. Советы в этот светлый праздник не унывать и не ссориться, проводить день в любви, согласии и радости. Совет не жадничать, а делиться с теми, кто нуждается. Что касается мытья окон и прочих домашних дел, так ведь для них есть Четвертый день Страстной седмицы, его ещё называют Чистым четвергом. Вот в этот день можно вымыть в доме всё то, до чего раньше руки не доходили, избавиться от накопившегося мусора.
Жениться и венчаться на Пасху можно?
Церковь в эти дни не венчает прихожан, потому что идут праздничные службы. Таинства венчания не совершаются и весь Великий пост. Первое венчание после Великого поста возможно на Красную горку — через неделю после Пасхи. То есть венчаться можно будет только в следующее воскресенье — 12 мая. Оно ещё называется Фомино воскресенье, в храмах в этот день вспоминают апостола Фому — одного из двенадцати учеников Иисуса, усомнившегося в том, что Он воскрес. И, кстати, много молодых идут венчаться в этот день. И немолодых тоже.