Умер американский художник Фрэнк Стелла

Жена художника доктор Хэрриет Макгурк сообщила The News York Times, что причиной смерти стала лимфома. Он умер в своем доме на Манхэттене.
Фрэнк Стелла родился 12 мая 1936 года в американском Молдене в штате Массачусетс. Как пишет The News York Times, Стелла был доминирующий фигурой в послевоенном американском искусстве. Ему было около 20 лет, когда он написал серию полотен «Черные картины», которые «захватили мир искусства». Associated Press также отмечает, что эти работы получили широкое признание критиков.
В следующем десятилетии художник стал включать в свои работы изогнутые линии и яркие краски. В 1970-х годах он начал добавлять в свое искусство трехмерность. Стелла продолжал работать до 80 лет. Его работы выставлены в галерее Джеффри Дейтча в Нью-Йорке.