Умер американский художник Фрэнк Стелла

Фрэнк Стелла родился 12 мая 1936 года в американском Молдене в штате Массачусетс. Как пишет The News York Times, Стелла был доминирующий фигурой в послевоенном американском искусстве. Ему было около 20 лет, когда он написал серию полотен «Черные картины», которые «захватили мир искусства». Associated Press также отмечает, что эти работы получили широкое признание критиков.