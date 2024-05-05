Какая погода будет на Пасху? Прогноз на 5 мая

Ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, днем по западу в отдельных районах возможны грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6 +12°С, максимальная днем от +17°С по северу до +26°С по юго-западу.
Минск
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +20..+22°C. Ветер северо-западный, 4−9 м/с.
Брест
Переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 60−70%). Температура воздуха +24..+26°C. Ветер северо-западный, 4−9 м/с.
Витебск
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +18..+20°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Гомель
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +21..+23°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Гродно
Переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 60−70%). Температура воздуха +23..+25°C. Ветер северо-западный, 4−9 м/с.
Могилев
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +20..+22°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.