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Какая погода будет на Пасху? Прогноз на 5 мая

По прогнозам синоптиков, 5 мая погодные условия в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления.

Сейчас в Ричмонде: +15° 0 м/с 88% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: Смартпресс

Ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, днем по западу в отдельных районах возможны грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6 +12°С, максимальная днем от +17°С по северу до +26°С по юго-западу.

Минск

Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +20..+22°C. Ветер северо-западный, 4−9 м/с.

Брест

Переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 60−70%). Температура воздуха +24..+26°C. Ветер северо-западный, 4−9 м/с.

Витебск

Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +18..+20°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Гомель

Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +21..+23°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Гродно

Переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 60−70%). Температура воздуха +23..+25°C. Ветер северо-западный, 4−9 м/с.

Могилев

Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +20..+22°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.