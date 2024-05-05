Какая погода будет на Пасху? Прогноз на 5 мая

Ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, днем по западу в отдельных районах возможны грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6 +12°С, максимальная днем от +17°С по северу до +26°С по юго-западу.