В Роспотребназоре рассказали красноярцам, как выходить из поста после Пасхи

В Роспотребнадзоре дали советы, как питаться постящимся в Пасху и после нее первые дни.
«В праздник лучше съесть всего одно яйцо и ограничить употребление ряженки, кефира, йогуртов, творожной пасхи», — рекомендуют специалисты.
Первую неделю лучше питаться скромно, расширять меню постепенно. Так, сначала лучше есть легкие супы, белю рыбу, из мяса — можно курицу и индейку. Принимать пищу нужно не большими порциями через каждые три часа. И не стоит забывать пить достаточно воды.
Напомним, Пасху православные празднуют 5 мая. До нее верующие соблюдали 40-дневный пост.