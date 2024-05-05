В Роспотребназоре рассказали красноярцам, как выходить из поста после Пасхи

Первую неделю лучше питаться скромно, расширять меню постепенно. Так, сначала лучше есть легкие супы, белю рыбу, из мяса — можно курицу и индейку. Принимать пищу нужно не большими порциями через каждые три часа. И не стоит забывать пить достаточно воды.