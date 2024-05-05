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В Роспотребназоре рассказали красноярцам, как выходить из поста после Пасхи

Главное в первые дни — не переедать.

Источник: Аргументы и факты

В Роспотребнадзоре дали советы, как питаться постящимся в Пасху и после нее первые дни.

«В праздник лучше съесть всего одно яйцо и ограничить употребление ряженки, кефира, йогуртов, творожной пасхи», — рекомендуют специалисты.

Первую неделю лучше питаться скромно, расширять меню постепенно. Так, сначала лучше есть легкие супы, белю рыбу, из мяса — можно курицу и индейку. Принимать пищу нужно не большими порциями через каждые три часа. И не стоит забывать пить достаточно воды.

Напомним, Пасху православные празднуют 5 мая. До нее верующие соблюдали 40-дневный пост.

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