Мэрия Владивостока опубликовала программу мероприятий к Дню Победы

Администрация Владивостока представила обширную программу мероприятий, приуроченных к 79-й годовщине Победы, которые будут проходить в предпраздничные дни и 9-го мая.
6 мая в 14:00 в микрорайоне Снеговая Падь на улице Анны Щетининой между домами № 9 и № 19 пройдет концертная программа «Эх, дорожка фронтовая!». В тот же день и время эта программа также состоится на концертной площадке по улице Черёмуховой, около дома № 3.
7 мая в 12:00 запланировано открытие выставки «Юные художники городу Владивостоку», которую можно будет посетить в сквере на улице Светланской между домами № 108-б и № 108-е.
8 мая в 12:00 жители посёлка Трудовое смогут насладиться концертной программой «Эх, дорожка фронтовая!», которая пройдет в сквере в районе Лермонтова, 81. Также в этот день начнется показ ретро-поезда «Победа» на железнодорожном вокзале.
На площади также будет организована работа полевой кухни, где каждый желающий сможет попробовать солдатскую кашу. Предусмотрены интерактивные площадки с аниматорами, мастер-классы по печати памятных открыток, изготовлению бандан, а также сборке и разборке оружия. Для любителей активного отдыха будет работать страйкбольный тир, а кинологи с собаками проведут показательные выступления.
В 12:00 на острове Русский у пляжа посёлка Экипажный начнется концертная программа «Эх, дорожка фронтовая!», предоставляющая возможность жителям острова почтить память о военных годах. В 14:00 в Театральном сквере у памятника Владимиру Высоцкому стартует фестиваль «Приморские струны», где выступят творческие коллективы и исполнители.
Вечерняя программа «Прикоснись сердцем к подвигу» начнется в 20:00 на центральной площади. Она будет включать в себя истории о юных героях войны, рассказанные через сочинения современной молодежи, стихи, рисунки и авторские музыкальные композиции. Программа обещает быть эмоциональной и вдохновляющей, с постановкой, в которой детские и профессиональные коллективы представят спектакль, размышляя о прошлом в контексте настоящего.
День завершится праздничным фейерверком, время и место которого будут объявлены дополнительно.
Отмечается, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в альтернативном формате, и информация о ней будет предоставлена позже.