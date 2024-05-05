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Мэрия Владивостока опубликовала программу мероприятий к Дню Победы

Полевая кухня, мастер-классы по изготовлению открыток и показательные выступления кинологов добавят колорита празднованию.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Владивостока представила обширную программу мероприятий, приуроченных к 79-й годовщине Победы, которые будут проходить в предпраздничные дни и 9-го мая.

6 мая в 14:00 в микрорайоне Снеговая Падь на улице Анны Щетининой между домами № 9 и № 19 пройдет концертная программа «Эх, дорожка фронтовая!». В тот же день и время эта программа также состоится на концертной площадке по улице Черёмуховой, около дома № 3.

7 мая в 12:00 запланировано открытие выставки «Юные художники городу Владивостоку», которую можно будет посетить в сквере на улице Светланской между домами № 108-б и № 108-е.

8 мая в 12:00 жители посёлка Трудовое смогут насладиться концертной программой «Эх, дорожка фронтовая!», которая пройдет в сквере в районе Лермонтова, 81. Также в этот день начнется показ ретро-поезда «Победа» на железнодорожном вокзале.

Утро 9 мая начнется с Парада Победы на центральной площади города в 10:00, где пройдут торжественные марши и демонстрация военной техники. После парада, в 11:30, начнется дневная программа под названием «Боевой листок». Эта часть празднования посвящена исторической реконструкции военных лет, включая распространение агитационных рукописных материалов времен Великой Отечественной войны. Посетители смогут увидеть уникальные документальные экспонаты, которые рассказывают о значимых событиях, быте и подвигах солдат тех лет.

На площади также будет организована работа полевой кухни, где каждый желающий сможет попробовать солдатскую кашу. Предусмотрены интерактивные площадки с аниматорами, мастер-классы по печати памятных открыток, изготовлению бандан, а также сборке и разборке оружия. Для любителей активного отдыха будет работать страйкбольный тир, а кинологи с собаками проведут показательные выступления.

В 12:00 на острове Русский у пляжа посёлка Экипажный начнется концертная программа «Эх, дорожка фронтовая!», предоставляющая возможность жителям острова почтить память о военных годах. В 14:00 в Театральном сквере у памятника Владимиру Высоцкому стартует фестиваль «Приморские струны», где выступят творческие коллективы и исполнители.

Вечерняя программа «Прикоснись сердцем к подвигу» начнется в 20:00 на центральной площади. Она будет включать в себя истории о юных героях войны, рассказанные через сочинения современной молодежи, стихи, рисунки и авторские музыкальные композиции. Программа обещает быть эмоциональной и вдохновляющей, с постановкой, в которой детские и профессиональные коллективы представят спектакль, размышляя о прошлом в контексте настоящего.

День завершится праздничным фейерверком, время и место которого будут объявлены дополнительно.

Отмечается, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в альтернативном формате, и информация о ней будет предоставлена позже.

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