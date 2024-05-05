Мэрия Владивостока опубликовала программу мероприятий к Дню Победы

Вечерняя программа «Прикоснись сердцем к подвигу» начнется в 20:00 на центральной площади. Она будет включать в себя истории о юных героях войны, рассказанные через сочинения современной молодежи, стихи, рисунки и авторские музыкальные композиции. Программа обещает быть эмоциональной и вдохновляющей, с постановкой, в которой детские и профессиональные коллективы представят спектакль, размышляя о прошлом в контексте настоящего.