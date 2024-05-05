Частица Благодатного огня из Иерусалима прибудет в Уфу.

«Пасхальные традиции, которые бережно передаются из поколения в поколение жителями нашего многонационального Башкортостана, напоминают нам о нравственных основах жизни и традиционных ценностях, без которых невозможно существование общества, страны, — отметил Андрей Назаров. — Сегодня ночью в церквях по всей республике прошли праздничные богослужения. Согласно православному вероучению, Воскресение Христово символизирует победу над смертью и вечную жизнь. Дорогие башкортостанцы, в этот светлый день хочу пожелать вам добра и благополучия. Счастья, здоровья и процветания вам и вашим семьям! Христос воскресе!».