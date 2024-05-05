Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Частица Благодатного огня из Иерусалима прибудет в Уфу

Частица Благодатного огня из Иерусалима прибудет в Уфу.

Источник: Башинформ

Накануне в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Его частица уже передана в Москву, оттуда традиционно направится в разные города страны, в том числе, в Уфу. Об этом в своих соцсетях сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

Он поздравил всех православных с окончанием Великого поста и праздником светлой Пасхи.

«Пасхальные традиции, которые бережно передаются из поколения в поколение жителями нашего многонационального Башкортостана, напоминают нам о нравственных основах жизни и традиционных ценностях, без которых невозможно существование общества, страны, — отметил Андрей Назаров. — Сегодня ночью в церквях по всей республике прошли праздничные богослужения. Согласно православному вероучению, Воскресение Христово символизирует победу над смертью и вечную жизнь. Дорогие башкортостанцы, в этот светлый день хочу пожелать вам добра и благополучия. Счастья, здоровья и процветания вам и вашим семьям! Христос воскресе!».

религии