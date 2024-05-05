Всемирный день мытья рук: почему вам нужно сделать это прямо сейчас

Всемирный день гигиены рук отмечается каждый год 5 мая. Как нам напомнили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Астаны, грязные руки — это основной путь передачи различных патогенных микроорганизмов, которые могут вызвать инфекционные или паразитарные заболевания, такие как ОРВИ, гепатит «А», гельминтозы и так далее.