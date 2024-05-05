Всемирный день мытья рук: почему вам нужно сделать это прямо сейчас

Всемирный день гигиены рук отмечается каждый год 5 мая. Как нам напомнили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Астаны, грязные руки — это основной путь передачи различных патогенных микроорганизмов, которые могут вызвать инфекционные или паразитарные заболевания, такие как ОРВИ, гепатит «А», гельминтозы и так далее.
«За день руки человека контактируют с десятками и сотнями самых разных поверхностей. Из-за этого на коже рук, под ногтями, между пальцами скапливаются более миллиона бактерий, вирусов и паразитов. Поэтому гигиена рук — это лучший способ предотвратить распространение бактерий и инфекций».
Когда нужно мыть руки:
- после кашля, чихания и высмаркивания;
- до и после приготовления еды и приема пищи;
- после посещения туалета;
- до и после того, как вы ухаживали за больным, контактировали с животными;
- после посещений общественных мест.
Как мыть руки:
- мойте тщательно руки с мылом и водой в течение 40−60 секунд;
- используйте антисептик с содержанием спирта не менее 60 процентов, протирайте им руки в течение 20−30 секунд.