Губернатор Цивилев и его супруга стали почётными гражданами Кузбасса

Глава Кузбасса Сергей Цивилев и его супруга — председатель фонда «Защитники Отечества», удостоены звания «Почётный гражданин Кузбасса». Такое решение единогласно принято депутатами регионального парламента.
«Супруги Цивилевы не только ведут активную успешную деятельность, направленную на развитие региона и поддержку его жителей, но и являются образцом семейных отношений», — отметил председатель парламента Кузбасса Алексей Зеленин.
На протяжении последних шести лет в непростых экономических условиях губернатору Сергею Цивилеву удалось вывести регион на лидирующие позиции по внедрению мировых управленческих практик и крупных федеральных программ.
Первой леди Кузбасса Анной Цивилевой реализованы десятки проектов в социальной сфере. Благодаря её активной жизненной позиции в нашем регионе в одном из первых начали работу филиалы фонда «Защитники Отечества» и протезного предприятия.
Инициативу областного парламента о присвоении почётного звания супругам Цивилевым поддержали представители ассамблеи народов России, а также общественные, ветеранские и молодёжные организации, работники культуры.