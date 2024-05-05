Главные новости в Молдове 5 мая

1. Депутат парламента: «Кое-кто из власти разбогател на миллионы за счет разграбления внешних кредитов, которые придется возвращать гражданам Молдовы».
2. Власть разделила общество на своих и чужих: Не дай Бог, если трагедия в Одессе в 2014-м повторится в Молдове — под прицелом силовиков и националистов Гагаузия, Бельцы и Оргеев.
3. Благодатный огонь прибыл в Молдову: Башкан Гагаузии и депутаты от блока «Победа» — единственные из официальных лиц, кто встретил святыню в аэропорту Кишинева.
4. Перед самой Пасхой в Кишиневе выстроились очереди в банкоматы: Выяснили, почему такой ажиотаж.
5. В Молдове вовсю идет героизация пособников нацизма: В Кишиневе появился уже второй памятник «героям-освободителям», бомбивших мирный город летом 1941-го.