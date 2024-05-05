Магнитные бури обрушатся на Приморье в мае — актуальный прогноз

Снова наступает время магнитных бурь для жителей Приморского края. В мае прогнозируются сильные магнитные бури, которые могут повлиять на погоду и, как следствие, самочувствие местных жителей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Новые известия» (18+).
Отмечается, что в мае 2024 года наблюдается повышенная геомагнитная активность. Уже произошла третья по силе магнитная буря в этом году, и ожидается, что несколько дней будут напряженными. Это может быть особенно тяжело для метеозависимых.
Прогнозы Лаборатории солнечной астрономии указывают на возможные магнитные бури 5 и 6 мая, с высокой вероятностью сильного магнитного шторма 6 мая. После этого периода относительного спокойствия примерно до 23 мая ожидается новый всплеск активности.
Эксперты отмечают рост активности на Солнце, что проявляется в увеличении вспышек и выбросов корональной массы. В то время, когда наблюдалась сильная магнитная буря 3 мая, некоторые страны заметили необычное небесное явление, похожее на спираль. Позже выяснилось, что это был запуск космических спутников.
Важно помнить, что во время магнитной бури могут возникнуть проблемы со здоровьем, включая головокружение, боли в области сердца и суставов. Пожилые люди с хроническими заболеваниями должны быть особенно осторожны.