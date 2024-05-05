В Пермском крае выбрали объекты благоустройства на 2025 год

В Пермском крае подвели итоги онлайн-голосования за объекты благоустройства, которые предстоит преобразовать в 2025 году. В голосовании приняли участие 383 тыс. жителей Прикамья. Пермяки большинство голосов отдали за благоустройство Сквера журналистов на ул. Уинской.
В Перми жители выбирали среди представленных на голосование 19 общественных пространств в каждом районе города. По информации городской администрации, самыми активными стали жители Мотовилихинского района, которые отдали 21 тыс. голосов за преобразование Сквера журналистов на ул. Уинской.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2025 год пространство городского сквера наполнят: новая детская игровая площадка, цветники и вертикальное озеленение. Планируется обновить покрытие пешеходных дорожек и площадок, установить малые архитектурные формы и навигацию.
Всего в голосовании за объекты голосования приняли участие 135 586 жителей Перми.
В целом по Пермскому краю в онлайн-голосовании приняли рекордное число жителей региона — 383 тыс. человек. Они выбирали парки, скверы и улицы, понравившиеся проекты благоустройства, пояснили в пресс-службе краевого правительства.
Победителями в муниципалитетах края стали:
— Сквер «Изумрудный город» в Углеуральском;
— Сквера возле памятника паровозу в Верещагино;
— Вокзальная аллея в Чернушке;
— Пространство у памятника В. И. Ленину в Горнозаводске;
— Открытая сцена в Комсомольском парке Березников;
— «Нытва-парк» в Нытве;
— Четвертый этап благоустройства «Ярмарочной площади» в Осе;
— Сквер на ул. Северной, 58 в Соликамске;
— Тротуар от моста через реку Вижаиху в Красновишерске;
— Сквер Памяти в Карагае;
— Сквер на пересечении ул. Горького и ул. 8 Марта в Кудымкаре;
— Четвертый этап благоустройства территории у Дворца культуры Александровска;
— Парк Культуры и отдыха в поселке Юго-Камский;
— Третий этап благоустройства ул. Ленина в Чайковском.
В Лысьвенском, Краснокамском, Чусовском, Бардымском, Кунгурском, Добрянском и Очерском округах выбрали внешний облик обновляемых пространств.