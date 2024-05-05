В Пермском крае выбрали объекты благоустройства на 2025 год

В Пермском крае подвели итоги онлайн-голосования за объекты благоустройства, которые предстоит преобразовать в 2025 году. В голосовании приняли участие 383 тыс. жителей Прикамья. Пермяки большинство голосов отдали за благоустройство Сквера журналистов на ул. Уинской.