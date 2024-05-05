Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставили в Алматы

Прямой перелет из Иерусалима в Алматы занял чуть более пяти часов.
Спецрейс из Иерусалима приземлился в Международном аэропорту Алматы около двух часов ночи в воскресенье. Благодатный огонь из храма Гроба Господня доставили в специальных коробах. В этом году авиатурагентство Transavia доставило святыню в Алматы в 16 раз.
«Божией милостью, с благословения Митрополита нашего казахстанского Александра, в очередной раз мы доставляем Благодатный огонь со Святой земли в наш любимый Казахстан. Отсюда огонь будет отправлен в Астану, Усть-Каменогорск, Шымкент, Костанай, Караганду, Талдыкорган. Тем людям, которые ожидают этого замечательного события, как вестника надежды о мире, о котором молятся все христиане на всей земле. Именно та благая весть, как Воскресение Христово — это та надежда, которая укрепляет нас, утверждает, чтобы мы сами старались этот мир на нашу землю принести».
По словам генерального директора авиатурагентства «Transavia» Виктора Матвеева, в этом году перелет с Благодатным огнем на борту компании из Иерусалима в Алматы был посвящен конкретному человеку, который многое сделал для того, чтобы ежегодно казахстанские православные верующие смогли почувствовать себя ближе к этому божественному событию.
«Благодатный огонь — хорошая, замечательная, благая весть на нашу землю, для того, чтобы и вправду, был мир на земле. И, хотелось бы отметить, что именно эту поездку за Благодатным огнем мы посвятили памяти первого премьер-министра Казахстана Сергея Александровича Терещенко, который очень многое сделал для того, чтобы эти перевозки состоялись», — сказал Виктор Матвеев.
По словам протоиерея Игоря Светличного, сразу после прибытия в аэропорт Алматы Благодатный огонь отвезли в Никольский собор, где будет храниться на Престоле.
«В 17:00 в чин поздравления в Вознесенском кафедральном соборе в парке 28 панфиловцев, он будет туда принесен для раздачи всем верующим, желающим прикоснуться к этой святыне».
По его словам, перелет из Иерусалима прошел без происшествий.
«Очень все замечательно, чувствовали молитвы и надежды наших верующих, православных и не православных, потому что Благодатный огонь — это событие, которое радует всех», — сказал протоиерей Игорь Светличный.
В праздник Светлой Пасхи он поздравил православных, а казахстанцам иной веры пожелал всего самого наилучшего, теплого, доброго, что может быть в этом мире.