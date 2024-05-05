Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставили в Алматы

«Божией милостью, с благословения Митрополита нашего казахстанского Александра, в очередной раз мы доставляем Благодатный огонь со Святой земли в наш любимый Казахстан. Отсюда огонь будет отправлен в Астану, Усть-Каменогорск, Шымкент, Костанай, Караганду, Талдыкорган. Тем людям, которые ожидают этого замечательного события, как вестника надежды о мире, о котором молятся все христиане на всей земле. Именно та благая весть, как Воскресение Христово — это та надежда, которая укрепляет нас, утверждает, чтобы мы сами старались этот мир на нашу землю принести».